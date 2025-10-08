Bussa l’ufficiale giudiziario per sfratto, si lancia dal sesto piano e muore

PUBBLICITÀ

Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. Quando è arrivato l’ufficiale giudiziario si è lanciato dal balcone.

Il gesto, improvviso, è avvenuto alle 9.15 mentre all’ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l’ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto. Sul posto è arrivato il 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.

L’uomo ha lasciato un biglietto di addio in casa. Era moroso rispetto ai canoni di locazione e aveva già più volte ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario. Questa volta la procedura era divenuta esecutiva tanto che sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per la riconsegna dell’appartamento alla proprietà. L’anziano era divorziato e in casa viveva da solo.