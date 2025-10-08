PUBBLICITÀ
HomeCronacaBussa l'ufficiale giudiziario per sfratto, si lancia dal sesto piano e muore
CronacaCronaca nazionale

Bussa l’ufficiale giudiziario per sfratto, si lancia dal sesto piano e muore

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Bussa l'ufficiale giudiziario per sfratto, si lancia dal sesto piano e muore
Bussa l'ufficiale giudiziario per sfratto, si lancia dal sesto piano e muore
PUBBLICITÀ

Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. Quando è arrivato l’ufficiale giudiziario si è lanciato dal balcone.

Il gesto, improvviso, è avvenuto alle 9.15 mentre all’ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l’ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto. Sul posto è arrivato il 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.

PUBBLICITÀ

L’uomo ha lasciato un biglietto di addio in casa.  Era moroso rispetto ai canoni di locazione e aveva già più volte ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario. Questa volta la procedura era divenuta esecutiva tanto che sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per la riconsegna dell’appartamento alla proprietà. L’anziano era divorziato e in casa viveva da solo.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati