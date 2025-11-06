Butta la cocaina nel wc per paura dell’arresto, pusher beccato a Ischia

PUBBLICITÀ

I carabinieri della stazione di Ischia sono fuori ad aspettare il cliente e dopo provano ad entrare nella casa del pusher. Il 52enne blocca la porta e poi smaltisce la droga da smerciare nel wc. I militari riescono ad entrare, ammanettano il 52enne e poi perquisiscono l’appartamento a Ischia.

Sequestrato un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e una curiosa lattina di birra con doppio fondo per nascondere le dosi. Nelle mani dell’arrestato anche 900 euro in contante ritenuto provento illecito e i 100 euro ottenuti dalla vendita di quel grammo di cocaina. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.

PUBBLICITÀ