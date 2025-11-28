Buttato in mare dagli emissari del clan D’Alessandro, 2 arresti

PUBBLICITÀ

Hanno minacciato un perito assicurativo per costringerlo a scrivere la relazione relativa a un sinistro tra barche che gli consentisse di incassare un indennizzo maggiorato. Ieri sono stati arrestati appartenenti al gruppo Vitale, legato al clan D’Alessandro. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Castellammare di Stabia a cui la Dda di Napoli contesta i reati di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.

Lo scorso 10 ottobre, il perito, dopo essere stato minacciato “vedi cosa devi fare, fai quello che devi fare” poi è stato scaraventato in mare mentre si accingeva a fotografare il natante “qua a Castellammare non dovete venire più, non sapete campare”. Le misure cautelari in carcere emesse dal gip di Napoli su richiesta della procura antimafia partenopea riguardano il 42enne Enzo Guarino e il 47enne Francesco Gargiulo.

