Cadavere sulla spiaggia del Lido Mappatella, ipotesi annegamento per il 28enne

Questa mattina a Napoli, sulla spiaggia di Mappatella, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane di 28 anni di origini algerine. A fare la segnalazione sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Dalle prime verifiche non risultano segni di violenza sul cadavere. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è quella dell’annegamento. La salma è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti, mentre la Polizia di Stato è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini.