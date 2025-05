Cade dall’impalcatura del cimitero: grave operaio di Ercolano

PUBBLICITÀ

L’uomo, residente a Ercolano, lavorava per conto di una ditta incaricata dei servizi cimiteriali. Dopo la caduta, è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Leonardo. Le sue condizioni sono critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e i tecnici dell’Asl per avviare i rilievi. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti di rito. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni presenti al momento dell’incidente e stanno verificando il rispetto delle misure di sicurezza previste per i lavori in quota.

