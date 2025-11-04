PUBBLICITÀ
HomeCronacaCadono le accuse di turbativa d'asta, Antonio Garofalo torna rettore dell'università Parthenope
CronacaCronaca locale

Cadono le accuse di turbativa d’asta, Antonio Garofalo torna rettore dell’università Parthenope

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Cadono le accuse di turbativa d'asta, Antonio Garofalo torna rettore dell'università Parthenope
Cadono le accuse di turbativa d'asta, Antonio Garofalo torna rettore dell'università Parthenope
PUBBLICITÀ

Antonio Garofalo da questa mattina torna a svolgere il suo ruolo di rettore della Università Parthenope. Il Tribunale del Riesame ha infatti accolto la istanza di appello, che era stata presentata da Vincenzo Maiello, docente federiciano ed avvocato di Garofalo, relativamente alla interdizione che aveva disposto il gip del Tribunale di Napoli a settembre.

Cadono le accuse di turbativa d’asta, Antonio Garofalo torna rettore dell’università Parthenope

Garofalo è tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Napoli e dei carabinieri di Caserta sul sistema di assegnazione di appalti pubblici in cambio di tangenti e favori, imperniato, secondo gli inquirenti, sulla figura dell’ex consigliere regionale dell’Udeur Nicola Ferraro, imprenditore già condannato per concorso esterno e ritenuto da sempre un colletto bianco del clan dei Casalesi.

PUBBLICITÀ

Garofalo era destinatario della misura dell’interdittiva di un anno dall’esercizio di pubblici uffici perché avrebbe avuto in regalo una vacanza di una settimana a Mykonos dopo essersi adoperato per revocare l’appalto già assegnato alla Romeo Gestioni spa per darlo poi alla Dussman Service spa, ritenuta parte del sistema Ferraro.

Il gip ha formulato l’ipotesi di turbativa d’asta, modificando l’accusa, ed aveva emesso un provvedimento di sospensione dall’incarico. Annullato però ora dal Riesame.

A riportare la notizia in anteprima, il Corriere del Mezzogiorno.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati