Cadono le accuse di turbativa d’asta, Antonio Garofalo torna rettore dell’università Parthenope

Antonio Garofalo da questa mattina torna a svolgere il suo ruolo di rettore della Università Parthenope. Il Tribunale del Riesame ha infatti accolto la istanza di appello, che era stata presentata da Vincenzo Maiello, docente federiciano ed avvocato di Garofalo, relativamente alla interdizione che aveva disposto il gip del Tribunale di Napoli a settembre.

Garofalo è tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Napoli e dei carabinieri di Caserta sul sistema di assegnazione di appalti pubblici in cambio di tangenti e favori, imperniato, secondo gli inquirenti, sulla figura dell’ex consigliere regionale dell’Udeur Nicola Ferraro, imprenditore già condannato per concorso esterno e ritenuto da sempre un colletto bianco del clan dei Casalesi.

Garofalo era destinatario della misura dell’interdittiva di un anno dall’esercizio di pubblici uffici perché avrebbe avuto in regalo una vacanza di una settimana a Mykonos dopo essersi adoperato per revocare l’appalto già assegnato alla Romeo Gestioni spa per darlo poi alla Dussman Service spa, ritenuta parte del sistema Ferraro.

Il gip ha formulato l’ipotesi di turbativa d’asta, modificando l’accusa, ed aveva emesso un provvedimento di sospensione dall’incarico. Annullato però ora dal Riesame.

