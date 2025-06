Cagnolina salvata dai carabinieri nell’Agro Aversano, aveva la bocca incastrata nella rete metallica

PUBBLICITÀ

Era chiuso in un piccolo recitato dell’ampiezza di 1 x 1,5 il cane, di nome “Nairobi”, salvato dai carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa. L’animale, una femmina della razza American Staffordshire Terrier, aveva la bocca aperta incastrata nella rete metallica. Quando i militari dell’Arma hanno sentito il suo guaito, si sono subito resi conto che l’animale era in difficoltà e quindi si sono avvicinati per soccorrerlo. All’interno del piccolo recinto, dove il cane aveva a mala pena la possibilità di voltarsi, i carabinieri hanno trovato due ciotole, una sola delle quali con pochissima acqua.

Attraverso il microchip, di cui era dotato il cane, i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario, un 47enne di Marcianise che è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti di animali. Allo stesso è stato prescritto di spostare il cane in idoneo luogo di detenzione.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ