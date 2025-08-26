PUBBLICITÀ
Cagnolino malnutrito e chiuso in uno stanzino a Parete, salvato dai carabinieri

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Quando i carabinieri della Stazione di Parete, unitamente al personale sanitario della ASL di Aversa e agli Assistenti Sociali si sono recati questa mattina presso una delle abitazioni di quel centro per effettuare un controllo ispettivo, relativo allo stato di salute degli occupanti e alle precarie condizioni igieniche più volte segnalate, hanno trovato, chiuso da oltre un mese in un piccolo e maleodorante stanzino, senza poter uscire, un cucciolo di cane maschio, di taglia media di circa tre mesi.

Per il cagnolino, tenuto in pessime condizioni igieniche e malnutrito, si sono rese necessarie le cure dell’unità veterinaria della Asl di Aversa, fatta intervenire nell’immediato dai militari dell’Arma.

Il piccolo meticcio, dal mantello bianco e nero, che a quanto pare non aveva ancora un nome, i carabinieri e i sanitari presenti hanno deciso di chiamarlo “Tudor”.

Dopo le prime cure, in attesa dell’adozione, Tudor è stato affidato agli Assistenti Sociali intervenuti per i controlli. Ora è in cerca di una famiglia e di tanto affetto.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

