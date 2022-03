Scontro tra auto e scooter a Caivano, il giovane Angelo muore in ospedale

Venerdì notte Angelo Vivace è rimasto coinvolto in un incidente in via Diaz a Caivano. Il 29enne era a bordo di una moto quando si sarebbe scontrato con un’auto. L’impatto sarebbe stato causato dalla perdita di controllo del mezzo da parte del giovane.

Dopo lo schianto entrambi i mezzi sono stati avvolti dalle fiamme. Giunti sul posto i Carabinieri della tenenza di Caivano, guidati dal tenente Antonio La Motta, hanno avviato le indagini di rito e saranno coordinate dalla Compagnia di Casoria. Si attende il responso dell’esame autoptico.

Angelo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli dai soccorritori. Dopo diversi tentativi di rianimazione, purtroppo, il giovane è deceduto sabato pomeriggio nel nosocomio napoletano. Troppo gravi le varie ferite e contusioni riportate sul corpo. Restano da accertare le dinamiche dell’incidente e intanto sulla sua morte indaga la Procura di Napoli Nord.

SPAVENTOSO INCIDENTE, IL 28ENNE MARCO MUORE IN AUTOSTRADA

Marco muore a 28 anni dopo l’incidente, il lutto colpisce Torre Annunziata. Nella notte tra sabato e domenica si è verificata una terribile tragedia al casello autostradale di Nocera Inferiore, in direzione Napoli. Il ragazzo di 28 anni ha perso la vita a seguito di un incidente. Marco Serrapica si è schiantato contro la barriera autostradale con la sua Fiat 500. Dopo l’impatto, la vettura è andata in fiamme.

Per il giovane di Torre Annunziata, purtroppo, i soccorso si sono rivelati inutili. L’impatto è stato fatale. Non è chiaro, inoltre, se quando è scoppiato l’incendio il giovane fosse ancora vivo: quindi il decesso potrebbe essere stato causato delle esalazioni o delle fiamme innescate dal rogo. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti. Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme.