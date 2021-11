Caivano, blitz in corso al Parco Verde: perquisizioni e posti di controllo

È in corso a Caivano ( Napoli) un servizio a largo raggio dei Carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna. L’operazione, che vede il supporto del Nucleo elicotteristi di Pontecagnano ed i militari del reggimento Campania, prevede diverse perquisizioni e posti di controllo rafforzati nel Parco Verde.

Nel mirino gli spacciatori di droga ed i sistemi di videosorveglianza messi per monitorare la zona.

A Caivano la messa per Antonio Natale. Don Patriciello: “Chi sa e tace è complice di chi lo ha ucciso”

“Chi ha ucciso Antonio è stato disumano. Non sono semplici delinquenti, sono disumani. Chi sa chi è stato e non parla è più fetente di loro, ed è complice”. Alza la voce, calca le parole, don Maurizio Patriciello dall’altare della chiesa del Parco Verde, durante l’omelia per il 22enne di Caivano ucciso ad ottobre. Punta il dito contro chi, in quello stesso conglomerato di palazzi e storie, potrebbe sapere e avrebbe scelto di non dire.

Don Patriciello, nello stile diretto e crudo che lo ha da sempre contraddistinto, ha rivolto nuovamente un appello alle madri, ultimo baluardo per fermare quella scia di bare bianche che spesso è chiamato a benedire. “Voi potete tanto, forse anche più dello Stato – ha detto – ma dobbiamo essere integerrimi. Se tuo figlio ti porta a casa anche un pezzo di pane, e tu sai che non sta lavorando, glielo devi tirare in faccia. Se ti porta anche un paio di scarpe, e non sta lavorando, gli devi chiedere dove le ha prese, chi gliele ha date. Gliele devi tirare in faccia. È l’unico modo per salvare questi ragazzi”.