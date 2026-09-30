Caivano, la Polizia entra in casa e loro cercano di disfarsi della droga: arrestate 2 donne

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Tre arresti tra Caivano e Cardito nell’ambito di due distinte operazioni della Polizia di Stato. Nel primo caso sono finite in manette due donne, sorprese in un’abitazione con oltre 400 grammi di cocaina e altre sostanze stupefacenti. Nel secondo, un 39enne è stato arrestato dopo una rapina ai danni di un esercizio commerciale.

Caivano, due donne sorprese mentre tentano di disfarsi della droga

Gli agenti del Commissariato di Afragola, insieme agli operatori della Squadra Cinofili e al personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato un’abitazione a Caivano, dove hanno sorpreso una 31enne e una 19enne, entrambe con precedenti di polizia, mentre tentavano di disfarsi della sostanza stupefacente all’interno del bagno.

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Nel corso della perquisizione sono stati trovati 120 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 408 grammi, oltre a quattro involucri di crack del peso di circa mezzo grammo. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 770 euro in contanti, due bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Le due donne sono state arrestate per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cardito, rapina un esercizio commerciale e fugge con il registratore di cassa

A Cardito, invece, la Polizia di Stato ha arrestato un 39enne con precedenti di polizia per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Due agenti liberi dal servizio, appartenenti rispettivamente al Commissariato di Afragola e alla Questura di Roma, mentre percorrevano corso Cesare Battisti hanno notato l’uomo uscire rapidamente da un esercizio commerciale con un registratore di cassa, inseguito da un’altra persona.

I due poliziotti si sono qualificati e hanno raggiunto il 39enne. Ne è nata una colluttazione, durante la quale l’uomo si è disfatto del registratore di cassa. L’arrivo di una volante del Commissariato di Afragola ha permesso agli operatori di bloccarlo e recuperare la refurtiva, successivamente restituita alla proprietaria.

Gli accertamenti hanno inoltre permesso di verificare che, poco prima, il 39enne avrebbe minacciato la titolare dell’esercizio commerciale per impossessarsi del registratore di cassa.

Per lui è quindi scattato l’arresto.