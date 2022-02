Buttano la droga alla vista dei carabinieri, arrestato a Caivano: si cerca il complice

Beccati in auto con la droga e tentano la fuga dai Carabinieri, uno finisce in manette a Caivano. E’ caccia al complice Pasquale Esposito, 42enne, è in Via Visone. L’uomo era con un amico in auto quando incrociava una pattuglia dei Carabinieri della tenenza locale. Alla vista dei militari decideva di aprile lo sportello e scappare, stessa azione compiuta dal passeggero. Dunque si liberavano di una busta e iniziarono a correre.

I militari recuperavano il sacchetto rimanendo in scia di Esposito che nel frattempo si era barricato in un’abitazione. Del complice invece si perdevano le tracce. Il 42enne non poteva andare altrove e quando i carabinieri bussano alla porta si lascia ammanettare. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio perché nella busta erano ammucchiati un bilancino di precisione, 14 grammi di cocaina, 1 stecchetta di hashish, una pallina di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio. Continuano le ricerche del fuggitivo.