Calcio e pirateria, chiusi siti illegali da due miliardi di visite all’anno

Redazione Internapoli
Nuovo colpo alla pirateria online nel mondo del calcio. La UEFA ha ottenuto un’ordinanza che consente il blocco dinamico di 79 siti di streaming illegale collegati alla trasmissione delle competizioni europee.

I domini coinvolti avrebbero generato oltre 2 miliardi di visite annuali. Il provvedimento permette di intervenire non solo sulle piattaforme già individuate, ma anche su eventuali nuovi siti che dovessero riproporre contenuti trasmessi senza autorizzazione nel corso della stagione.

L’obiettivo è arginare un fenomeno che sottrae risorse economiche a club e broadcaster ufficiali, tutelando i diritti audiovisivi delle competizioni e contrastando la diffusione di flussi pirata in tempo reale.

 

InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

