Conte verso la permanenza, Adl gli offre anche un adeguamento di contratto

Notizia dell’ultima ora, secondo Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, Aurelio de Laurentiis avrebbe offerto un adeguamento di contratto ad Antonio Conte qualora dovesse restare a Napoli. Come afferma anche Fabrizio Romano su X, la notizia sarebbe confermata ed il patron azzuro, tramite gli acquisti come Kevin De Bruyne e altri nomi di spicco che stanno girando in queste ore, avrebbe l’intenzione di garantire una rosa estremamente competitiva anche in Europa per il prossimo anno al tecnico salentino. Aurlio De laurentiis lo aveva detto già in precedenza che avrebbe fatto l’impossibile pur di trattenere Antonio Conte e, infatti, il presidente sta facendo l’impossibile per riuscirci.

Dopo l’ultimo incontro, tenutosi Martedì, la società ha fatto grandi promesse all’ex Juve che però, ha voluto temporeggiare e schiarirsi le idee fino al prossimo incontro che si terrà Venerdì. Proprio in questo giorno, si decideranno le sorti della panchina azzurra che, per sostituire Conte, aveva già contattato Max Allegri offrendogli un contratto più vantaggioso e proficuo rispetto a quanto fatto dal Milan. Anche su questo argomento, però, ci sono delle novità. Infatti Max Allegri, quasi sicuro della permanenza di Antonio Conte, ha dato piena apertura ai rossoneri, pronti a farlo sedere in panchina nuovamente dopo 11 anni con un contratto che si aggira attorno ai 5 milioni fino al 2028.

Novità sulle panchine di Serie A: Atalanta in bilico tra Pioli e Thiago Motta

Nelle ultime ore girano vari rumors sull’interessamento dell’Atalanta per Stefano Pioli, attuale allenatore dell’Al-Nassr con un contratto in scadenza nel 2027. Thiago Motta, invece, dopo l’esperienza andata male con la Juventus è in cerca di riscatto. La terra bergamasca sarebbe un’ottima piazza per dimostrare il proprio valore. Chi sorriderebbe a questo colpo sarebbe la società bianconera in quanto, avendo l’italo-brasiliano un contratto in scadenza nel Giugno del 2027, risparmierebbe ben due anni di contratto, ovvero 10 milioni lordi.

