Conte-Napoli, conto alla rovescia per la fumata bianca: fissato il giorno

A pochi giorni dalla vittoria del quarto scudetto, il Napoli sta già programmando il suo futuro. Il Patron De Laurentis è entusiasta della stagione trascorsa e vorrebbe a tutti i costi confermare sulla panchina partenopea Antonio Conte. La società, con in primis il ds Manna, seguito a ruota da Lele Oriali e Capitan Di Lorenzo, spingono fortemente per avere almeno ancora per un anno il tecnico pugliese all’ombra del Vesuvio.

ADL-Conte: venerdì giornata decisiva

Nelle scorse ore, la società azzurra è stata ospite dal Santo Padre a Roma. A seguito di questo evento, ADL e Conte hanno avuto modo di incontrarsi in forma privata, con la presenza anche dell’amministratore delegato Chiavelli e del direttore sportivo Manna. Il leccese non ha chiuso definitivamente la porta alla permanenza in azzurro, ma si è preso qualche ora di tempo per riflettere. La giornata decisiva in casa Napoli sembrerebbe essere quella di venerdì, quando i vertici del Club e il tecnico Campione d’Italia si rivedranno per un incontro che dovrebbe essere quello decisivo per un’eventuale separazione o rinnovo del matrimonio.

ADL-Conte grandi progetti per il futuro. Il leccese sembra tentato dall’idea di rimanere in azzurro

Con la nuova stagione, il presidente del Napoli è disposto a mettere sul piatto circa 200 milioni per il mercato. Il ritorno in Champions League, il colpo annunciato Kevin De Bruyne e l’investimento sul centro sportivo potrebbero essere i fattori determinanti per la permanenza del tecnico ex Juve. Dal canto suo Antonio non ha mai nascosto che la rosa, seppur attualmente Campione d’Italia, andava necessariamente rinforzata. Il centrocampista belga classe 1991 sarebbe il colpo ad effetto per far crescere l’ambizione di una società ormai ai vertici del calcio italiano da oltre 15 anni.

Il mercato dei partenopei entra nel vivo

Se per De Bruyne sembra ormai cosa fatta, non si può dire lo stesso di David. L’attaccante canadese è corteggiatissimo in Italia e il Napoli sembra essere la squadra più avanti nella trattativa. Da tenere d’occhio anche la questione Frattesi, col calciatore italiano molto apprezzato dalla società azzurra e che avrebbe il consenso di Antonio Conte.

