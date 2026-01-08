Calciomercato, prima cessione per il Napoli: con l’Inter l’ultima in azzurro

PUBBLICITÀ

Il Napoli ha deciso di far partire Ambrosino dopo una stagione in cui l’attaccante ha faticato a scalare le gerarchie offensive. Durante l’infortunio di Lukaku le possibilità erano limitate, e con il ritorno in campo del centravanti belga, Ambrosino sarebbe scivolato ulteriormente, fino a trovarsi al quarto posto nella lista delle prime punte, considerando anche la situazione ancora da definire di Lucca.

Per il giocatore e per il club partenopeo, l’opzione migliore è dunque un prestito: Ambrosino potrà trovare spazio e continuità al Venezia, mentre il Napoli mantiene aperta la possibilità di riaccoglierlo nella prossima stagione, a meno che i lagunari non centrino la promozione in Serie A.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il trasferimento sarà ufficiale a partire da lunedì: il Venezia prenderà Ambrosino in prestito, con l’obbligo di riscatto legato alla promozione. Una mossa che permette al Napoli di alleggerire la rosa e al contempo dare al giovane attaccante la possibilità di crescere e dimostrare il proprio valore in un contesto competitivo.

Da lunedì, dunque, Ambrosino si trasferirà in Laguna: giusto il tempo di vivere le emozioni del big match con l’Inter e poi lascerà il Napoli per trasferirsi in quella che di fatto è la sua nuova squadra.