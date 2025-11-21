Calo dei reati in Campania, ma è solo dello 0,93%

PUBBLICITÀ

Meno reati a Napoli e in Campania nel 2024. Il dato, riferito dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, mostra un decremento dei reati quasi dell’uno per cento (0,93%).

Gli investimenti del governo per ridurre i reati in Campania

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha tenuto a specificare che il decremento “non è legato a numeri a caso, abbiamo investito tantissimo sulla sicurezza. Solo in materia di sicurezza urbana, il Governo Meloni ha messo 36 milioni in tre anni sulla videosorveglianza“.

Inoltre, durante la conferenza, ha anche spiegato che non appena sarà rinnovato il Consiglio regionale, verranno distribuiti ulteriori 12 milioni di euro, più 3,5 milioni per il velodromo a Marcianise, e 6 milioni dai Fondi di coesione del ministero dell’Interno da destinare alle aree sportive di Bagnoli, riproponendo il ‘modello Caivano‘. “Vogliamo ripianare il turn over, ma anche andare oltre, immettendo un numero maggiore di persone rispetto a chi va via” ha infine concluso il ministro.