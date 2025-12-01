Camion dalla Spagna con 300 kg di droga, 4 narcos arrestati a Milano

PUBBLICITÀ

Martedì scorso i Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti due bergamaschi, un palermitano e un soggetto di nazionalità spagnola, rispettivamente di 28, 32, 29 e 54 anni. I militari dell’Arma, nel corso di un più ampio servizio di prevenzione generale organizzato per le vie della città, insospettiti da un camion con targa spagnola di dubbia provenienza, dopo una prima fase di monitoraggio, prolungatasi fino alla provincia di Bergamo, hanno sorpreso i predetti nell’atto di scaricare 10 borsoni dal mezzo, all’interno di un capannone.

All’esito della perquisizione, sono stati rinvenuti 258 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno e termosigillati. L’autoarticolato, sottoposto a sequestro, è risultato dotato di un doppio fondo utilizzato per occultare la sostanza.

PUBBLICITÀ

La droga nel congelatore

Nel corso dei successivi accertamenti sviluppati nelle abitazioni degli indagati, sono stati rinvenuti nell’abitazione del 28enne altri 86 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish, termosigillati e occultati all’interno di un congelatore, materiale per il confezionamento, 2 pistole cariche, con matricola abrasa, munizionamento vario, nonché materiale riconducibile ad altri reati, tra cui t-shirt riportanti la scritta “polizia”, un paio di manette, una maschera per travisamento, il tutto ancora ancora al vaglio degli inquirenti.

Per il 28enne è scattato l’arresto anche per detenzione abusiva di arma clandestina. Nell’abitazione del 29enne sono stati invece rinvenuti altri 4 kg di sostanza stupefacente, anche questi custoditi in un congelatore, suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno e termosigillati. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 348 chilogrammi di hashish.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo, i 4 sono stati associati presso il carcere San Vittore di Milano, in attesa dell’udienza di convalida, ferma restando la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, da reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna divenuta irrevocabile.