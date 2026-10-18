Camion e tre furgoni distrutti dalle fiamme nel Napoletano, il rogo partito da fuochi d’artificio

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Quattro mezzi in fiamme nel parcheggio di un’azienda di trasporti a Piazzolla di Nola. È accaduto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, intorno alle 3.30, in via Napoli, all’altezza del civico 31.

L’incendio ha coinvolto un camion e tre furgoni parcheggiati nell’area della ditta. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un autocarro Renault che, stando alle prime informazioni, sarebbe stato carico di fuochi pirotecnici. Una circostanza ancora da accertare.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola e della sezione radiomobile della compagnia di Nola, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Restano da chiarire le cause dell’incendio e la sua eventuale origine dolosa. Le indagini sono in corso per stabilire la dinamica del rogo e la sua matrice.