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Le truffe telefoniche hanno fatto un’altra vittima vip. Veronica Peparini ha scelto di raccontare pubblicamente la propria esperienza attraverso alcune storie Instagram, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui rischi delle frodi legate ai conti correnti e ai servizi di home banking.

A ricostruire la vicenda è stata la stessa coreografa, che ha spiegato di aver ricevuto una telefonata da un uomo presentatosi come un dipendente della filiale di una banca. “Voglio fare questa storia perché può essere d’aiuto a moltissime persone. Io ieri sono stata truffata” ha raccontato ai suoi follower.

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Svuotato il conto di Veronica Peparini: “Credevo fosse un operatore ma era una truffa”

A rendere particolarmente credibile il racconto dell’interlocutore è stato il riferimento a una circostanza effettiva: l’imminente scadenza della sua carta bancomat. Il presunto operatore le avrebbe proposto di organizzare la consegna della nuova carta direttamente a casa, facendo riferimento anche all’indirizzo ancora associato al vecchio domicilio della coreografa. Una serie di coincidenze che ha contribuito a dissipare ogni dubbio. Le informazioni fornite durante la conversazione sembravano corrispondere alla realtà, tanto da farle credere di essere realmente in contatto con un rappresentante della propria banca.

Il momento decisivo della telefonata è arrivato quando l’uomo le ha chiesto alcuni dati personali, sostenendo che fossero indispensabili per aggiornare le credenziali di accesso ai servizi bancari e all’home banking. Convinta che la procedura fosse autentica, Peparini ha fornito le informazioni richieste senza immaginare le conseguenze. Ripensando all’accaduto, la coreografa ha ammesso di essersi fidata proprio perché chi la stava contattando sembrava conoscere particolari concreti della sua situazione bancaria. “Io ci ho creduto perché erano tutte cose vere” ha spiegato, riconoscendo quanto sia stato determinante il livello di precisione con cui il truffatore aveva costruito la propria versione dei fatti.

La consapevolezza di essere stata raggirata è arrivata soltanto la mattina successiva, quando Veronica ha controllato il saldo del proprio conto corrente. La sorpresa è stata amarissima: sul conto erano rimasti appena quattro euro. I suoi dati erano stati utilizzati per sottrarre il denaro disponibile, trasformando quella che sembrava una semplice telefonata di assistenza in una pesante esperienza di frode. La coreografa non ha nascosto la propria amarezza, raccontando anche di essersi rimproverata per aver comunicato le informazioni richieste. “A questo punto sono stata una cretina perché mi hanno detto: “Se ci dai i dati ti aggiorniamo l’home banking”. Io pensavo che fosse vera la cosa e ho dato i miei dati” ha dichiarato, aggiungendo una battuta “Praticamente stamattina avevo 4 euro sul conto. Non che io avessi tutti questi beni al sole”.

Il dettaglio raccapricciante della truffa

Tra gli aspetti più surreali raccontati da Veronica Peparini c’è anche un particolare relativo al comportamento dell’uomo durante la telefonata. A un certo punto il presunto operatore avrebbe riconosciuto la coreografa, chiedendole se fosse proprio la Veronica Peparini conosciuta dal pubblico televisivo. Non solo: le avrebbe persino domandato un saluto da rivolgere alla figlia. Una richiesta alla quale Veronica, ancora ignara del raggiro, aveva acconsentito. La rabbia è diventata ancora più evidente quando ha ricordato di aver effettivamente fatto quel saluto, senza sapere che dall’altra parte del telefono si trovava la persona che l’avrebbe poi derubata.

Dopo aver raccontato l’accaduto, Peparini ha deciso di compiere un ulteriore passo, pubblicando nelle proprie storie Instagram anche il numero telefonico dal quale, secondo la sua ricostruzione, sarebbe partita la chiamata. La scelta è stata accompagnata dall’intenzione di mettere in guardia chi la segue e richiamare l’attenzione su un fenomeno che può colpire chiunque, indipendentemente dall’età o dalla familiarità con gli strumenti digitali.