Camorra di Pianura, arriva la stangata per i ras di due clan

Un secolo e mezzo di carcere quasi. Questo quanto stabilito dal gip Fiore nel processo di primo grado (svoltosi con la formula del rito abbreviato) per i ras che hanno messo a ferro e fuoco il quartiere di Pianura negli ultimi anni e cioè gli Esposito-Marsicano e i Carillo-Perfetto. Quindici condanne con il reggente Emanuele Marsicano che ottiene uno sconto di due anni rispetto ai 20 invocati dalla Procura: tutto merito del suo legale, l’avvocato Mauro Zollo, che ha ottenuto la condanna in continuazione con altra sentenza.

Queste nel dettaglio le altre condanne: Brigida Arillo 8 anni e otto mesi, Luca Battista 12anni (rispetto alla richiesta di 18 anni), Patrizio Cuffaro 10 anni (per lui erano stati chiesti 16 anni), 8 anni Salvatore D’Anna, 4 anni e otto mesi Salvatore Di Maria, 4 anni Giuseppina Pia Esposito, 9 anni e quattro mesi Rosario Iorio, 8 anni Vitale Luongo, 9 anni Rosario Maglione, 5 anni e quattro mesi Angelo Marasco, 10 anni Francesco Marfella, 11 anni e quattro mesi Carlo Pulicati, 9 anni Emanuele Summa, 15 anni e quattro Christian Titas.

Le indagini partite dall’omicidio Covelli

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, scaturirono nel blitz del novembre scorso e furono avviate a seguito del sequestro di persona e successivo omicidio di Andrea Covelli, il cui cadavere fu rinvenuto l’1 luglio 2022 abbandonato in una selva di questa contrada Pignatiello. L’episodio si inserì in un contesto di conflittualità nel quartiere Pianura che per un lungo periodo ha visto contrapposti il gruppo Carillo e l’antitetico clan Esposito-Marsicano. I gruppi sono stati disarticolati con l’esecuzione di provvedimenti restrittivi eseguiti il 14 luglio 2022 con l’arresto di 34 persone.

L’asse con la mala di Soccavo

La successiva attività d’indagine, effettuata dal luglio 2022 con attività tecniche, ha consentito di evidenziare la condotta del clan Esposito-Marsicano, che è riuscito a rigenerarsi mantenendo costante il controllo armato del territorio a Pianura anche attraverso alleanze con esponenti criminali del vicino quartiere di Soccavo.

In particolare, si sono evidenziate numerose estorsioni (alcune delle quali ordite da soggetti in stato di detenzione mediante cellulari illecitamente ottenuti) ai danni di esercizi di quella zona. Ad uno degli indagati viene anche contestato un tentato omicidio avvenuto a Pianura il 24 agosto 2022.