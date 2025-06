“Camorra molto più evoluta della ‘ndrangheta”, Gratteri parla del darkweb

PUBBLICITÀ

“La camorra è molto evoluta, soprattutto nel darkweb” ed è “più evoluta della ndrangheta, anche in Nord Italia: nell’imprenditoria, nella ristorazione, anche all’estero, non in modo capillare come la ndrangheta ma in modo significativo in tutta Europa“.

Queste le parole del Procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri intervenuto lo scorso week end nell’incontro con il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, nell’ambito di èStoria, il festival di cultura di Gorizia. Il procuratore ha ricordato che: “A Napoli si è fatta una indagine su una banca online di seimila clienti che aveva un sistema di schermatura di costruzione israeliana. Questa banca – ha dichiarato il Procuratore – in due anni ha riciclato 3,3 miliardi di euro, e aveva sedi anche in Lituania e Lettonia. In banca c’erano 600 telefoni criptati per le comunicazioni tra i componenti“.

In Calabria, invece, per Gratteri: “le famiglie di ndrangheta di Crotone avevano assoldato hacker romeni, in Romania c’è la cultura della matematica, e tedeschi per estrarre bitcoin. In Calabria c’è una forte presenza di calcolatori potenti per estrarre moneta elettronica perché se fino a 3/4 anni fa i cartelli non volevano esser pagati in bitcoin, poi hanno accettato“.

