Questo il bollettino di oggi diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. i oositivi del giornalieri sono 1.352 (*) di cui Asintomatici: 914 (*) Sintomatici: 438 (*).

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 14.087

Tamponi antigenici del giorno: 5.096

​Deceduti: 11 (**)​

Totale deceduti: 6.416

Guariti: 1.701

Totale guariti: 297.441

** 11 deceduti nelle ultime 48 ore.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 143

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.467

*** Posti letto Covid e Offerta privata.

“Tra due settimane andiamo in zona rossa”, De Luca avvisa la Campania

Vincenzo De Luca lancia l’allarme sul ritorno della zona rossa in Campania. Stamattina il Presidente della Regione ha inaugurato l’hub vaccinale di Capodichino ed ha risposto alle domande dei giornalisti. “Da oggi in poi dico ai cittadini che quello che succede dipende dalla quantità vaccini e dal vostro senso di responsabilità. Ho visto immagini che mi preoccupano, migliaia di persone in giro senza mascherina significa che fra due settimane andiamo in zona rossa e ci giochiamo l’estate”.

DE LUCA SU ZONA ROSSA E COPRIFUOCO

“Sono favorevole a spostare l’orario di apertura dei ristoranti e bar alle 23 per l’attivita’ interna ed esterna e la mobilita’ fino alle 23.30 per tornare a casa ma poi un controllo ferreo sulla movida, a mezzanotte tutti a casa senza un’anima viva per strada. Questo garantisce l’economia e la sicurezza sanitaria invece vediamo scelte ‘a capocchia’, per usare un termine scientifico”, dichiara il Governatore De Luca.