Impennata di ricoveri in Campania in Campania, +10% in un giorno

Impennata dei ricoveri da Covid in Campania. Nelle ultime 24 ore i posti letto occupati in degenza sono cresciuti di quasi il 10%, passando da 338 a 368. Sostanzialmente stabile invece il dato delle terapie intensive, con 20 ricoverati (-1). I nuovi positivi sono 5.908, su 21.569 test: il tasso di incidenza resta molto alto, al 27,39%, ma cala di oltre due punti percentuali rispetto al dato record di ieri (29,49). Le vittime nelle ultime 48 ore sono state tre.

Covid in Campania, l’allerta di De Luca: “Preoccupante aumento dei positivi”

Ieri Vincenzo De Luca è tornato a parlare dei casi covid in Campania. Il presidente della Regione ha chiesto ai suoi concittadini di prestare attenzione alla quotidianità nella sua consueta diretta Facebook: “Dobbiamo tenere gli occhi aperti, l’aumento è assolutamente preoccupante. Do un dato, il raffronto fra il 2021 e il 2022: nel 2021 avevamo a metà giugno circa 120 positivi, ieri circa 5600 positivi. Questo è il rapporto. È vero che non abbiamo gravità o patologie particolari, ma è vero anche che, se i numeri sono questi oggi, dobbiamo aspettarci problemi in autunno”.