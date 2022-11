Campania, De Luca annuncia un nuovo concorso: “Altri 5mila posti di lavoro entro il 2023”

Intervenuto all’assemblea regionale di Anci Campania, tenutasi questa mattina, presso il Belvedere di San Leucio a Caserta, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato un nuovo concorso per 5mila dipendenti.

CAMPANIA, DE LUCA: “CERCHEREMO DI RACCHIUDERE IL TUTTO ENTRO NOVE MESI”

“Abbiamo deciso di fare un altro concorso come Regione Campania per altri 5 mila dipendenti e abbiamo intenzione di farlo a gennaio e completarlo entro 9 mesi: vogliamo dare tempi estremamente accelerati”, annuncia De Luca nel corso dell’assemblea.

Il quale poi si rivolge ai sindaci chiedendo loro la massima collaborazione: “Noi partiremo dalle esigenze della regione, ma vi prego di segnalare le esigenze delle piante organiche perché il concorso deve essere rapportato alla domanda di figure professionali che arrivano dai comuni. Il nostro concorso deve prevedere una fase limitata di formazione professionale, 3 mesi presso i comuni, dopo di che i comuni fanno un colloquio orale e decidono l’assunzione. E’ un’opportunità straordinaria per rinsanguare le piante organiche. Avrete l’opportunità di non spendere un euro perché ci carichiamo noi dei costi, almeno 10 milioni di euro, paghiamo la formazione ed entro il 2023, se ce la facciamo entro l’estate completiamo”.

E infine chiosa: “E’ un aiuto straordinario per voi, per l’attività ordinaria, ma anche per i progetti legati al Pnrr e agli altri investimenti che dobbiamo mettere in campo”.