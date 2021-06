Dalla mezzanotte la Campania è zona bianca come deciso dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza. In questa tipologia di colore pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che su quest’ultimo aspetto deve sempre essere effettuata nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

“In Campania resta l’obbligo dell’esterno mascherina anche in estate. In aree frequentate bisogna mettere la mascherina magari in spiaggia si potrà toglierla“, ha annunciato de Luca venerdì scorso.

Campania zona bianca, novità sugli spostamenti

In zona bianca sono consentiti anche spostamenti: senza limiti orari o motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca. Spostamenti verso anche tutto il territorio nazionale solo se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute. Quest’ultimo può avvenire anche se la persona che si sposta è in possesso della ‘Certificazione verde Covid-19‘. Sarà possibile, inoltre, dirigersi verso località della zona gialla, senza giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.

Campania zona bianca, la mascherina

Sulla mascherina non ci sono particolari cambiamenti in zona bianca. Devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione. L’obbligo però non è previsto per i bambini sotto l’età dei 6 anni. Non è previsto l’uso della mascherina per persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina. Operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina. Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso mentre si effettua attività sportiva, mentre si mangia o si beve nei luoghi e negli orari in cui è consentito o quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi. È fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Campania zona bianca, il ‘tipo’ di mascherina

Non è obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina purché siano in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso. Per maggiori informazioni a riguardo sulle misure da adottare, visitare il seguente sito del governo.