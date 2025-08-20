Campeggiano abusivamente vicino al fiume, spunta la latitante nella comitiva

PUBBLICITÀ

Si erano organizzati per trascorrere la notte e la successiva giornata di ferragosto dandosi appuntamento in un terreno privato situato nel Comune di Varano dé Melegari vicino al fiume Ceno. Nel corso del controllo i Carabinieri hanno accertato che per accedere al fondo agricolo erano stati danneggiati i lucchetti di una sbarra posta a tutela dell’area privata. La proprietaria del fondo ha subito sporto querela nella caserma di Fornovo di Taro.

Sono 24 le persone a maggioranza straniera sottoposte a controllo dai Carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro supportati da altre pattuglie di rinforzo fatte confluire tempestivamente dalla Compagnia di Salsomaggiore Terme. Durante l’identificazione dei presenti, una 59enne ispanica è risultata destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Parma. La 59enne, era stata condannata con una sentenza definitiva passata in giudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dopo le formalità di rito è stata arrestata e tradotta in carcere.

