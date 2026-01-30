Cancro al pancreas, la scoperta: mix di 3 farmaci può fermare il tumore

Arriva dalla Spagna una nuova speranza dalla ricerca per fermare il cancro al pancreas. Mariano Barbacid, direttore del gruppo di Oncologia sperimentale presso il Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (Cnio), ha annunciato i risultati di uno studio sui topi che evidenzierebbero l’eliminazione delle cellule cancerogene del tipo di tumore al pancreas più comune e devastante, l’adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac).

Mix di 3 farmaci per fermare il cancro al pancreas

Dalla ricerca sarebbe emersa la riduzione di effetti collaterali significativi della terapia che ha raggiunto una durata di eliminazione delle cellule tumorali mai osservata prima. “Per la prima volta – ha spiegato Barbacid – abbiamo ottenuto una risposta completa, duratura e a bassa tossicità contro il cancro al pancreas in modelli sperimentali. Questi risultati indicano che la strategia di terapie combinate può cambiare il decorso di questo tumore“. L’oncologo ha illustrato i risultati insieme alla coautrice principale del lavoro, Carmen Guerra, e ai primi autori, Vasiliki Liaki e Sara Barrambana, durante una conferenza stampa.

Il trattamento usato nello studio prevede la combinazione di 3 farmaci che agiscono sui meccanismi fondamentali che permettono alle cellule tumorali di crescere, 2 contro Egfr e Stat3, proteine ​​chiave nel cancro al pancreas, e uno contro l’oncogene Kras, il principale motore di questo tumore, che il gruppo spagnolo studia da tempo.

“Questi nuovi farmaci bloccano l’azione di Kras, un gene mutato nel 90% dei pazienti con cancro al pancreas. Tuttavia, la loro efficacia è modesta perché dopo pochi mesi il tumore diventa resistente. Questo problema di resistenza ai farmaci inibitori di Kras è proprio quello che affronta il nuovo studio” spiegano i ricercatori sul sito del Cnio. “E’ importante comprendere che, sebbene risultati sperimentali come quelli descritti qui non siano mai stati ottenuti prima, non siamo ancora in grado di condurre studi clinici con la tripla terapia” concludono.