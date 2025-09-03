PUBBLICITÀ
Cane lasciato in casa a Fuorigrotta senza né cibo né acqua, salvato in extremis dopo le segnalazioni

Di Nicola Avolio
Un altro grave caso di maltrattamento animale si è registrato a Napoli. In via Michelangelo da Caravaggio un cane è stato rinchiuso e abbandonato in un appartamento senza cibo né acqua.

Secondo quanto riferito dai vicini di casa, che hanno lanciato l’allarme contattando l’Oipa e il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, l’animale si trovava in quelle condizioni da almeno una settimana: “Abbiamo provato a dargli da mangiare dall’esterno – hanno raccontato – ma non ci permette di entrare in casa ed è diventato aggressivo per la disperazione”.

Il proprietario del cane, che viveva nell’appartamento come affittuario, lo avrebbe abbandonato all’interno dopo aver lasciato l’abitazione circa sette giorni fa.

Ricevuta la segnalazione, il deputato Borrelli si è recato personalmente sul posto insieme alle guardie zoofile dell’Oipa, guidate dal delegato Nando Cirella. L’animale è stato liberato grazie all’intervento della Polizia e affidato agli operatori dell’Asl veterinaria del Frullone che lo hanno liberato e portato in un rifugio per sfamarlo e curarlo e successivamente attivare le pratiche di adozione. Una volta entrati, è stato verificato che le ciotole per il cibo erano completamente vuote e che il cane, impossibilitato a uscire, aveva vissuto per giorni tra le proprie feci.

“Ringrazio i vicini che hanno avuto la sensibilità di allertarci, le forze dell’ordine, la Asl veterinaria e le guardie zoofile per la prontezza e la collaborazione – ha dichiarato Borrelli –. Abbiamo deciso di intervenire in prima persona perché questa era una situazione di estrema urgenza e gravità: per qualcuno poteva sembrare un caso marginale, ma la vita di un animale conta quanto quella di ogni altro essere vivente”.

E poi ancora: “In Italia, purtroppo, le leggi ci sono ma restano deboli e spesso inefficaci perché applicate con vecchi paradigmi o senza alcun finanziamento e senza personale qualificato negli enti pubblici. Servono fondi adeguati alle associazioni animaliste, più risorse ai presidi veterinari pubblici e un sistema di controllo che garantisca davvero la tutela degli animali. La buona notizia è che sta cambiando la mentalità delle persone, che non sono più disposte a voltarsi dall’altra parte davanti a queste atrocità. Questo è il segnale che ci spinge a continuare la nostra battaglia”.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

