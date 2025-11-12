Cantante arrestato in provincia di Napoli: era latitante e ricercato in tutta Europa

PUBBLICITÀ

In Romania è una vera e propria star: concerti sold out, canzoni di successo e centinaia di migliaia di follower sui social. Ma la fama di Dani Mocanu, 35 anni, si è ormai trasformata in un incubo giudiziario. L’artista è stato infatti arrestato in Italia dalla Polizia di Stato, dopo essere stato ricercato in tutta Europa con l’accusa di tentato omicidio.

Il cantante, insieme al fratello Ionut Nando Mocanu, 33 anni, è stato fermato in esecuzione di un Mandato di arresto europeo (MAE). I due dovranno ora scontare in Romania pene definitive rispettivamente di 4 e 7 anni di reclusione.

La lite e l’aggressione del 2022

Secondo quanto riportato dalla Questura di Brescia, i fratelli Mocanu si sarebbero resi responsabili del tentato omicidio di un uomo, con il quale avevano avuto in precedenza una lite. I fatti risalgono alla sera del 18 agosto 2022, presso un distributore di carburanti di Podul Viilor, in Romania.

La vittima sarebbe stata colpita con un corpo contundente alla testa e alla schiena, riportando ferite guaribili in 60 giorni.

Arrestati in provincia di Napoli

Dopo essere stati avvistati a Desenzano del Garda, i due fratelli si erano spostati in Campania, dove sono stati infine rintracciati e arrestati nel comune di Casola, in provincia di Napoli. L’operazione è stata portata a termine grazie a una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Napoli e dalla Squadra Mobile di Brescia, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e dell’addetto agli Affari Interni dell’Ambasciata di Romania in Italia.

Attualmente i fratelli Mocanu sono detenuti nel carcere di Napoli in attesa della definizione delle procedure di estradizione in Romania.

Le accuse precedenti

Dani Mocanu, definito dalla Questura di Brescia “un notissimo cantante assai famoso”, è una figura controversa nel panorama musicale rumeno. Oltre al tentato omicidio, sarebbe indagato per evasione fiscale e in passato è già finito a processo per sfruttamento della prostituzione, riciclaggio e associazione per delinquere.

In Romania, la notizia del suo arresto ha avuto una vasta eco mediatica, gettando un’ombra pesante sulla carriera di uno degli artisti più discussi del Paese.