Caos al Pellegrini, oss picchiato dal parente della paziente

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Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini a Napoli. Poco prima un operatore socio sanitario era stato aggredito da un verosimile parente di una paziente per – a detta dell’aggressore – un ritardo nell’assistenza medica. L’interruzione del pubblico servizio è durata 30 minuti circa. Per il sanitario lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. L’autore dell’aggressione è in corso di identificazione, indagini in corso da parte dei carabinieri