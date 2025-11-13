PUBBLICITÀ
HomeCronacaCaos nel carcere di Avellino: scoppia maxi rissa tra detenuti
CronacaCronaca locale

Caos nel carcere di Avellino: scoppia maxi rissa tra detenuti

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Tensione altissima nel carcere di Bellizzi Irpino, dove una violenta rissa ha coinvolto un gruppo di detenuti italiani e stranieri. In pochi istanti il reparto si è trasformato in un campo di battaglia, con urla, calci e oggetti lanciati ovunque. Solo il tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria ha evitato il peggio, ma alcuni agenti sono rimasti lievemente feriti.

Alla base dello scontro ci sarebbero vecchie rivalità tra gruppi di reclusi, esplose in un contesto già esasperato. Il carcere di Avellino, infatti, è oltre la capienza limite, con più di 630 detenuti a fronte di 500 posti disponibili. Una condizione che, secondo la Uilpa Polizia Penitenziaria, rende ingestibile la situazione e moltiplica gli episodi di violenza.

PUBBLICITÀ

«Siamo allo stremo – denunciano dal sindacato – il personale è ridotto e ogni giorno ci troviamo a gestire situazioni ad alto rischio». La direzione ha avviato un’indagine interna e sta passando al setaccio le telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Nel frattempo, i controlli all’interno dell’istituto sono stati rafforzati, ma la tensione resta alta. L’episodio riaccende il dibattito sulle condizioni critiche delle carceri italiane, tra sovraffollamento, mancanza di risorse e un sistema che fatica sempre più a garantire sicurezza.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati