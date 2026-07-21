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Le Fiamme provinciali del Comando provinciale di Savona, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno sequestrato quasi 800 chilogrammi di cocaina purissima nascosti all’interno di un container proveniente dall’Ecuador, nel porto di Vado Ligure.

Carico da 800 kg di coca “purissima” nascosto tra le banane, maxi sequestro nel porto

L’operazione ha portato al rinvenimento di 650 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 770 chilogrammi al lordo del confezionamento. La sostanza, sottoposta a un primo esame al momento del controllo, è risultata essere cocaina ad altissimo grado di purezza.

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La droga era stata occultata tra decine di pallet di banane trasportati in un container frigorifero partito da uno dei principali scali portuali dell’Ecuador, una delle rotte commerciali più utilizzate anche dai narcotrafficanti per introdurre cocaina in Europa. Se solo la droga fosse arrivata sul mercato avrebbe avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 250 milioni di euro al dettaglio.

Il sequestro è il risultato dell’attività di monitoraggio e analisi dei flussi commerciali svolta dai finanzieri del Gruppo di Savona insieme ai funzionari della Sezione Antifrode dell’Ufficio ADM Liguria 3 di Savona. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sui collegamenti marittimi tra il Sud America e il porto ligure, considerato uno snodo strategico per il commercio europeo ma anche un obiettivo delle organizzazioni criminali.