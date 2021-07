Carla Bellucci, l'influencer che partorirà il figlio in diretta: guadagnerà 12mila euro

Carla Bellucci partorirà in diretta su OnlyFans e, questa scelta, è destinata a far discutere e non poco. Partiamo spiegando che genere di piattaforma è quella dove, l’influencer inglese, partorirà: si tratta infatti di un ‘portale’, simile agli altri social, che però permette di pubblicare contenuti di nudo visualizzabili solo a pagamento. La stessa modella, molto famosa anche su Instagram, guadagnerà dunque 12mila euro per partorire live su Onlyfans.

L’annuncio qualche mese fa

Già qualche mese fa, con l’annuncio della quarta gravidanza, Carla Bellucci ha visto lievitare i guadagni e aumentare la sua fama di modella e influencer. Adesso, invece, l’idea di trasmettere il parto in diretta. La decisione è stata presa dopo la richiesta di un fan, che le ha offerto 10mila sterline (circa 12mila euro) per dare alla luce il figlio in live. A questo punto, dopo aver accettato, Carla Bellucci ha esteso l’invito agli abbonati e al suo canale. Inoltre, ha proposto offerte per seguire il momento in cui nascerà il figlio.

“Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi”, ha detto la stessa Carla Bellucci che, dopo l’annuncio della gravidanza, racconta di aver vissuto “i mesi migliori”. “Ho ricevuto addirittura richieste per vendere il mio latte materno, che non sapevo nemmeno fosse una cosa fattibile”, ha raccontato al Daily Star.

«Guadagno 3mila euro al giorno…», Carla Bellucci spiega la sua motivazione

Carla Bellucci ha proseguito raccontando di aver “guadagnato oltre 3 mila sterline il giorno in cui ho rivelato la mia gravidanza… Ora mi hanno offerto 12.000 euro per trasmettere la nascita del mio bambino. E mi sono detta: perché no?”.

“Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati”, ha affermato la 39enne rispondendo alle critiche da parte degli utenti.