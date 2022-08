Chi è Carmela Barbato, la prima moglie di Gigi d’Alessio: è stata la musa delle canzoni d’amore più belle

Gigi D’Alessio ha avuto una vita sentimentale altalenante e di grande interesse per il mondo del gossip italiano. Il cantante, infatti, prima della lunga relazione con Anna Tatangelo, da cui si è separato, avendo poi un figlio con Denise Esposito, ha avuto una prima moglie dalla quale sono anche nati ben tre figli.

In passato Gigi D’Alessio era legato con lei, Carmela Barbato donna che oggi è la sua ex moglie. I due hanno scelto di passare la vita insieme, quando erano ancora molto giovani e quando il cantante stava muovendo i primi passi nel mondo della musica. Era il 1986 l’anno in cui hanno scelto di convolare a nozze, dando vita a una vera e propria famiglia composta anche dai figli Claudio, Ilaria e Luca.

Gigi ha dedicato alla donna moltissime canzoni d’amore e inoltre è anche la madre dei suoi primi tre figli. I due si sono conosciuti ancora molto giovani a Napoli, città natale di entrambi; dopo essersi innamorati si sono sposati nel 1986.

Lo stesso anno è nato il loro primo figlio, Claudio. La prima moglie di Gigi D’Alessio è sua coetanea e lo ha sempre supportato nelle sue scelte e durante la sua carriera; dopo qualche anno, comunque, sono nati anche Ilaria e Luca, gli altri due figli della coppia. L’ultimo oggi è noto per aver intrapreso il suo percorso musicale all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Gigi D’Alessio e la sua prima moglie, Carmela Barbato, hanno vissuto una brutta crisi e nel 2006 il loro matrimonio è ufficialmente finito. Dopo qualche tempo dalla loro rottura, il cantante napoletano è uscito allo scoperto con quella che è stata poi la sua compagna per moltissimi anni, Anna Tatangelo.