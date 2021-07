Un incubo iniziato diversi mesi fa quello di Carolina Marconi, la showgirl venezuelana alla quale hanno diagnosticato un tumore al seno. Conosciuta in Italia per la sua partecipazione al Grande Fratello, la 43enne sta raccontando le fasi del percorso ai tantissimi followers che la seguono su Instagram.

Dal primo ciclo di chemioterapia, mostrato tramite un’immagine accompagnata da un lungo testo in cui ha lasciato spazio anche a riflessioni sulle sue paure, fino ad aggiornamenti su come sta alla vigilia del secondo ciclo. Proprio in quest’occasione, ha raccontato della perdita di capelli (effetto collaterale delle cure) e della decisione di tagliarli dopo che, già circa un mese fa, li aveva notevolmente accorciati.

Carolina Marconi si taglia i capelli, il post su Instagram

A corredo della foto scrive: “Ciao ragazzi come state? Io bene ho finalmente tagliato i capelli vi piacciono? Non pensavo ma sono molto comodi, adesso quando faccio la doccia ci metto davvero poco e non un’ora come facevo prima ad asciugarli – ha scritto a corredo della foto che la ritrae con i capelli corti – mi vedete sempre sorridente non crediate che non ne soffra, per una donna sono importanti i capelli, quando ti ritrovi in questa situazione chi ha vissuto questa quest’esperienza mi può capire, vedere cadere i tuoi capelli non è di certo una cosa bella… poi penso che se cadono è perché allora vuol dire che la chemio effettivamente sta facendo il suo lavoro per un futuro più tranquillo…”.

Poi Carolina Marconi nel suo lungo post spiega: “L’importante è stare bene, è “la salute che conta… cerco di vedere il bene e dico sempre… non è detto che tutto sia un male… bisogna vederlo da un altro punto di vista…ripeto non è per niente facile ma vorrei provare a vivere le giornate più “dure “nella maniera più serena possibile cercando comunque di renderle speciali… qualche volta un piantino lo faccio per sfogarmi perché fa bene dopo mi rialzo più energica e positiva di prima perché nella vita vale la pena lottare sempre senza mai arrendersi… la vita è adesso… godetevela…”. Infine ha concluso il suo lungo post ringraziando per il sostegno.