Carta Dedicata a Te, arrivano gli accrediti da 500 euro nel Napoletano

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In questi giorni diversi comuni della provincia di Napoli hanno pubblicato gli elenchi dei beneficiari della Carta Dedicata a Te. Oggi sarà accreditata la prima quota di 500 euro per nucleo, la seconda quota sarà accreditata a partire da aprile 2027. La prima spesa deve essere effettuata entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l’art. 5, comma 4, del D.I.). Le somme caricate sulla Carta Dedicata a Te”, comprensive della quota aggiuntiva che sarà caricata ad aprile 2027, dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 10 ottobre 2027

Attivazione entro il 16 dicembre

Per attivare la carta il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 per non perderne la validità. 2,7 miliardi stanziati dal 2023 Dal 2023 al 2027 la misura ha mobilitato complessivamente 2,7 miliardi di euro, confermandosi uno degli interventi sociali più rilevanti introdotti dal Governo a sostegno delle famiglie, del potere d’acquisto e delle produzioni nazionali. La Carta Dedicata a Te è promossa dai Ministeri dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dell’Economia e del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Poste Italiane, INPS e ANCI.

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I requisiti Isee

■ Legge di Bilancio 2026 – 1 miliardo di euro per il biennio 2026/2027.

■ Importo complessivo per nucleo: 1.000 euro totali

■ Nuclei beneficiari: 1.177.597 famiglie in tutta Italia.

■ Requisiti principali: Indicatore ISEE fino a 15.000 euro e assenza di altri aiuti o misure di sostegno nazionali o locali.

■ Criterio di priorità: Nuclei familiari composti da almeno 3 componenti, di cui almeno un minore.

■ Modalità di accesso: Nessuna domanda richiesta; l’INPS individua direttamente i beneficiari.

■ Cosa si può acquistare: Generi alimentari di prima necessità (esclusi gli alcolici), con valorizzazione delle filiere nazionali e dei prodotti DOP e IGP.

■ Sconti dedicati: Sconto del 15% garantito grazie alle convenzioni MASAF con Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad e Lidl, cumulabile con altre promozioni in corso presso i punti vendita.

■ Entro il 16 dicembre 2026: Per attivare la carta è necessario effettuare almeno un acquisto e non perderne la validità.

Gli elenchi pubblicati dai Comuni

Cosa si potrà acquistare

Il beneficio è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, come di seguito riportato:

. carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;

· pescato fresco;

· tonno e carne in scatola;

· latte e suoi derivati;

· uova;

· oli d’oliva e di semi;

· prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;

· pizza e prodotti da forno surgelati;

· paste alimentari;

· riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;

· farine di cereali;

· ortaggi freschi, lavorati, e surgelati;

· pomodori pelati e conserve di pomodori;

· legumi; semi e frutti oleosi;

· frutta di qualunque tipologia;

· alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);

· lieviti naturali;

· miele naturale;

· zuccheri;

· cacao in polvere;

· cioccolato;

· acque minerali;

· aceto di vino;

· caffè, tè, camomilla;

· prodotti DOP e IGP