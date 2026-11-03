Josh Hart apre al Napoli Basket: “Seguo la squadra, sono entusiasta del progetto”

Josh Hart sempre più vicino al Napoli Basketball. Il cestista americano dei New York Knicks, fresco campione Nba, potrebbe entrare nella società azzurra guidata da Matt Rizzetta con il ruolo di investitore. Un’ipotesi di cui si parla ormai da settimane e che sembra trovare conferme nelle parole dello stesso giocatore, da tempo legato alla città partenopea. «Ho visitato Napoli e la Costiera più volte. È un posto fantastico, si impara sempre tanto sulla loro cultura» ha raccontato Hart a Valeria Rubino (Seneweb).

Come riportato dal Mattino nell’edizione del 23 ottobre, sarebbero in corso interlocuzioni tra il cestista e il club per definire il suo possibile ingresso nel progetto. Hart, intanto, segue da vicino le vicende della squadra allenata da Repesa, come dimostrano anche alcuni like e commenti pubblicati sui social e notati dai tifosi.

Dopo la partita disputata nella notte contro Brooklyn al Madison Square Garden, il giocatore è tornato sull’argomento, lasciando intendere che qualcosa si stia muovendo: «Questa estate mi sono impegnato un po’ di più con la squadra. Non volevo parlarne, sarà Matt (Rizzetta) a farlo quando sarà tutto concluso e definito».

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Hart ha poi aggiunto: «Magari ne parleremo insieme. Ma per ora posso dire che seguo con affetto ciò che stanno facendo, l’andamento della squadra, il nuovo Palazzetto, ci sono tante cose importanti in futuro e ne sono entusiasta». Un’apertura significativa che alimenta l’entusiasmo dei tifosi napoletani, in attesa di capire se la trattativa si trasformerà in un ingresso ufficiale nella società.