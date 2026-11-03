Josh Hart apre al Napoli Basket: “Seguo la squadra, sono entusiasta del progetto”

Come riportato dal Mattino nell’edizione del 23 ottobre, sarebbero in corso interlocuzioni tra il cestista e il club per definire il suo possibile ingresso nel progetto. Hart, intanto, segue da vicino le vicende della squadra allenata da Repesa, come dimostrano anche alcuni like e commenti pubblicati sui social e notati dai tifosi.
Dopo la partita disputata nella notte contro Brooklyn al Madison Square Garden, il giocatore è tornato sull’argomento, lasciando intendere che qualcosa si stia muovendo: «Questa estate mi sono impegnato un po’ di più con la squadra. Non volevo parlarne, sarà Matt (Rizzetta) a farlo quando sarà tutto concluso e definito».
Hart ha poi aggiunto: «Magari ne parleremo insieme. Ma per ora posso dire che seguo con affetto ciò che stanno facendo, l’andamento della squadra, il nuovo Palazzetto, ci sono tante cose importanti in futuro e ne sono entusiasta». Un’apertura significativa che alimenta l’entusiasmo dei tifosi napoletani, in attesa di capire se la trattativa si trasformerà in un ingresso ufficiale nella società.