Melito Volley, Mastrogiacomo convocato dal Club Italia del Sud: gioia grande per la pallavolo locale

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Grande soddisfazione per il Melito Volley: il giovane atleta Mattia Mastrogiacomo è stato convocato per lo stage del Club Italia del Sud maschile, in programma a Caianello, in provincia di Caserta, dal 2 al 6 novembre. Una chiamata che porta i colori della società melitese in un progetto federale dedicato alla valorizzazione dei migliori talenti pallavolistici del Meridione.

Mastrogiacomo avrà l’opportunità di allenarsi sotto la guida dello staff tecnico delle Nazionali giovanili maschili, coordinato dal direttore tecnico Vincenzo Fanizza. Con lui ci saranno il primo allenatore Francesco Conci, il vice Vito Avellis, il fisioterapista Michael Ricciardi, il preparatore atletico Mario Petruzzo, il medico Tommaso Dazzetti e il team manager Giuseppe Venuto.

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Lo stage rappresenta l’avvio di un progetto voluto dalla FIPAV, che punta a individuare e seguire i prospetti più interessanti del Sud Italia, sulla scia di percorsi analoghi già sviluppati da anni nel settore femminile. Per il giovane pallavolista del Melito Volley si tratta di un’occasione importante di crescita tecnica e sportiva, oltre che di un riconoscimento per il lavoro svolto dalla società sul settore giovanile.

La soddisfazione del presidente Raffaele Russo

Grande entusiasmo è stato espresso dal presidente del Melito Volley, Raffaele Russo, che ha sottolineato il valore della convocazione per tutta l’associazione.

«Siamo entusiasti di questa convocazione. Avere un nostro atleta che indossa i colori azzurri è una soddisfazione immensa, che ripaga di tanto lavoro fatto in questi anni e che ci dà stimoli per gli anni a venire per fare sempre di più e sempre meglio», ha dichiarato Russo.

Il presidente ha poi voluto rivolgere un messaggio anche a sponsor e istituzioni: «Questa convocazione è anche un messaggio importante per tutti quelli che ruotano intorno alla nostra attività, sponsor e istituzioni: è la dimostrazione che a Melito e al Melito Volley si fanno e si possono fare cose importanti se si lavora bene e se si crede in ciò che si fa».

Infine, l’augurio al giovane atleta: «In bocca al lupo a Mattia per questa esperienza!».

La convocazione di Mastrogiacomo rappresenta dunque un motivo d’orgoglio per il Melito Volley e per il territorio, premiando l’impegno della società nella crescita dei giovani atleti e nella promozione della pallavolo.