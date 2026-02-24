PUBBLICITÀ
Cartella clinica nel mirino: scontro tra la famiglia del piccolo Domenico e il Monaldi

Redazione Internapoli
È scontro sulla cartella clinica del piccolo Domenico. La famiglia sostiene che nella documentazione sanitaria sia chiaramente indicato l’utilizzo del ghiaccio per la conservazione del cuore, elemento che secondo i genitori non sarebbe stato adeguatamente comunicato.

L’ospedale, dal canto suo, respinge l’accusa di incompletezza o irregolarità nella redazione della cartella.

Il nodo centrale resta capire se le informazioni contenute nei documenti siano state correttamente condivise con la madre e se vi siano state omissioni rilevanti. Un aspetto che potrebbe assumere rilievo anche sotto il profilo penale.

Sarà il collegio di consulenti nominato dal giudice a valutare la documentazione clinica e a verificare la correttezza dell’iter seguito.

 

