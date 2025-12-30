Casa trasformata in una polveriera, maxi sequestro sul litorale Domizio

PUBBLICITÀ

La notte scorsa, a Mondragone, i Carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno condotto un mirato servizio di controllo finalizzato al contrasto della vendita e della detenzione di artifici pirotecnici illegali, intensificando l’attività preventiva in vista delle festività di fine anno.

Il blitz è avvenuto in via M. B. Greco, all’interno di una privata abitazione, dove i militari dell’Arma hanno proceduto a un’accurata perquisizione. Nel corso delle operazioni è stato rinvenuto un ingente quantitativo di materiale pirotecnico, risultato stipato all’interno dell’immobile in uso a una 61enne del posto.

Il controllo ha portato al sequestro di oltre 11 quintali di artifici pirotecnici, tra cui fuochi d’artificio, bengala, mini razzi e raudi, riconducibili alle categorie “I” e “II”. Il materiale, considerata la quantità e le potenziali condizioni di pericolo, è stato immediatamente posto sotto sequestro e successivamente trasferito per la custodia giudiziaria presso una ditta specializzata del settore.

Al termine delle procedure di rito, la donna è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. L’operazione è stata condotta dalla Stazione dei Carabinieri di Mondragone con il supporto del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno provveduto a informare tempestivamente l’Autorità Giudiziaria sull’esito dell’intervento.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e sicurezza messo in campo dall’Arma dei Carabinieri per tutelare l’incolumità pubblica e ridurre i rischi connessi all’uso improprio e alla detenzione non autorizzata di materiale esplodente, particolarmente sensibili nel periodo delle festività