Casa trasformata in una polveriera, maxi sequestro sul litorale Domizio

La notte scorsa, a Mondragone, i Carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno condotto un mirato servizio di controllo finalizzato al contrasto della vendita e della detenzione di artifici pirotecnici illegali, intensificando l’attività preventiva in vista delle festività di fine anno.

Il blitz è avvenuto in via M. B. Greco, all’interno di una privata abitazione, dove i militari dell’Arma hanno proceduto a un’accurata perquisizione. Nel corso delle operazioni è stato rinvenuto un ingente quantitativo di materiale pirotecnico, risultato stipato all’interno dell’immobile in uso a una 61enne del posto.

Il controllo ha portato al sequestro di oltre 11 quintali di artifici pirotecnici, tra cui fuochi d’artificio, bengala, mini razzi e raudi, riconducibili alle categorie “I” e “II”. Il materiale, considerata la quantità e le potenziali condizioni di pericolo, è stato immediatamente posto sotto sequestro e successivamente trasferito per la custodia giudiziaria presso una ditta specializzata del settore.

Al termine delle procedure di rito, la donna è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. L’operazione è stata condotta dalla Stazione dei Carabinieri di Mondragone con il supporto del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno provveduto a informare tempestivamente l’Autorità Giudiziaria sull’esito dell’intervento.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e sicurezza messo in campo dall’Arma dei Carabinieri per tutelare l’incolumità pubblica e ridurre i rischi connessi all’uso improprio e alla detenzione non autorizzata di materiale esplodente, particolarmente sensibili nel periodo delle festività

Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

