Case Nuove, aggredisce l’ex compagna in strada: arrestato 43enne

Di Redazione Internapoli
Una violenza reiterata, scoppiata ancora una volta in strada. Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 43enne di Acerra per atti persecutori e lesioni ai danni della sua ex compagna.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato in via Padre Ludovico da Casoria un uomo che stava aggredendo la donna. L’intervento è stato immediato: gli agenti hanno bloccato l’aggressore e ricostruito la vicenda, scoprendo che non si trattava di un episodio isolato. L’uomo aveva infatti già messo in atto diverse condotte persecutorie nei confronti della vittima.

Il 43enne è stato quindi tratto in arresto.

