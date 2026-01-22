PUBBLICITÀ

Proseguono con determinazione i controlli contro il sovraffollamento e le condizioni abitative irregolari sul territorio comunale.

Case sovraffollate e in stato di degrado nel Napoletano, disposto lo sgombero

Nella mattinata del 10 gennaio 2026, la Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano, guidata dal Comandante Fabrizio Palladino, insieme al Commissariato di P.S. diretto dal Vice Questore Andrea De Dominicis e al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha effettuato verifiche mirate alla prevenzione e repressione del sovraffollamento di immobili ad uso abitativo e al contrasto dell’immigrazione irregolare.

Durante i controlli sono state riscontrate due abitazioni dichiarate non abitabili e insalubri poiché prive dei requisiti previsti dalle normative igienico-sanitarie. Gli immobili sono stati sgomberati ed i proprietari sono stati multati.

L’Amministrazione comunale continuerà senza sosta nelle attività di controllo, a tutela della sicurezza, della dignità umana e della legalità, nell’interesse di tutti i cittadini di San Giuseppe Vesuviano.