Partono da Caserta per rubare un tir durante i lavori per il terremoto

I carabinieri di Castelraimondo hanno denunciato all’autorità giudiziaria due cittadini romeni di 39 e 34 anni, residenti in provincia di Caserta, per il furto di un autocarro avvenuto il 26 giugno 2025 nel territorio comunale nella Marche.

I due sono ritenuti responsabili dei reati di furto in concorso e di favoreggiamento continuato per la sottrazione di un autocarro aziendale Fiat Scudo, di proprietà di una ditta impegnata nei lavori di ricostruzione post sisma, con sede legale a Ferrara. Il danno economico subito dall’azienda è di circa 4mila euro.

