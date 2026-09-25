Licola, auto resta sospesa sul ponte: giovane illeso, l’allarme sulle barriere

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Attimi di paura nella mattinata di oggi, venerdì 25 settembre, a Licola, frazione di Pozzuoli, dove un incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia. In via delle Colmate un’automobile è uscita di carreggiata ed è rimasta sospesa nel vuoto dopo aver sfondato il margine della strada, fermandosi in bilico su un ponte.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente stava percorrendo la zona quando, nel tentativo di evitare un altro veicolo in uscita da una traversa, avrebbe perso il controllo dell’auto. La vettura ha terminato la sua corsa oltre il bordo della carreggiata, restando sospesa e rischiando di precipitare.

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Alla guida c’era un giovane che, nonostante la dinamica impressionante dell’incidente, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo ed evitare conseguenze peggiori.

Grande lo spavento per i familiari del ragazzo, accorsi immediatamente sul luogo dell’incidente. «Mio figlio è vivo per miracolo», avrebbe raccontato la madre del conducente, sottolineando come l’auto fosse ormai sul punto di precipitare.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni di sicurezza di via delle Colmate. Residenti e associazioni del territorio segnalano da tempo la necessità di interventi per migliorare la protezione del tratto stradale. Tra le voci che tornano a chiedere provvedimenti c’è quella di Rosa Di Bernardo, vicepresidente dell’associazione Mamme Coraggio, che da anni denuncia la pericolosità della zona e l’inadeguatezza delle barriere di protezione presenti lungo la strada.

Sulla vicenda potrebbero ora essere avviate ulteriori verifiche per accertare la dinamica dell’incidente e valutare eventuali criticità infrastrutturali del tratto interessato.