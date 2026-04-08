Lukaku è ancora in Belgio, l’attaccante beccato ad allenarsi da solo ad Anversa

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In casa Napoli tiene ancora banco la questione Romelu Lukaku. Il centravanti belga nelle ultime settimane ha fatto infuriare la dirigenza partenopea e non solo.

Lukaku avvistato ad Anversa

L’attaccante azzurro nelle scorse ore è stato beccato ad allenarsi in solitaria sui campi del centro sportivo del Royal Antwerp, assieme ad un suo preparatore personale. Secondo quanto riportato da fonti locali, Lukaku nei giorni scorsi è stato intravisto ad un torneo di calcio giovanile. In quell’occasione ha potuto osservare da vicino suo figlio, calciatore dell’Anderlecht under 8 e da quel che si evince non ha voluto scattare nessuna fotografia. Non di meno pare che appena sia stato riconoscuto sulle tribune abbia preferito spostarsi in un luogo isolato dagli spalti per non ricevere alcun tipo di fastidio.

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La situazione del belga: il Napoli non gli farà sconti

Lukaku nelle scorse settimane non rispose alla convocazione del Napoli in vista della ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Il belga preferì restare in Belgio ed allenarsi lì sperando di ritrovare la giusta condizione fisica. Il Napoli però non si fece trovare impreparato e scrisse un duro comunicato in cui affermava che Big Room avrebbe ricevuto dei duri provvedimenti disciplinari.

Lukaku: Il commento di Manna e dei suoi compagni di squadra

Nel pre Napoli-Milan, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ai microfoni di DAZN affermò: “Non siamo contenti, la situazione per me è chiara. Romelu doveva andare in Nazionale, è rimasto in Belgio ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà. Avremmo voluto parlarne qui a Napoli, non è avvenuto e questo ci dispiace, ma il rispetto del gruppo vale più di tutto. Spero che rientrerà tra una settimana e ci saranno delle conseguenze”.

A proposito di Lukaku, nel post gara di Napoli-Milan anche Spinazzola e Politano ci tennero a spendere delle parole per il loro compagno di squadra. Spinazzola dichiarò: “Aspettiamo Lukaku e speriamo che si riprenda. Lui è una persona molto emotiva: grande e grosso, ma io lo chiamo “Bel Bamboccione”. So quanto ha sofferto e spero per lui che passi”.

“Con noi Lukaku non ha nessun problema, si è sempre comportato bene. Sta a lui e alla società decidere”. Questo invece il commento di Politano sulla questione Lukaku.

Resta da capire quando e se Lukaku rientrerà a Napoli. Gli azzurri attendono il centravanti nei prossimi giorni.