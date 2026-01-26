Crollo del palazzo a Casoria, sgomberate altre 13 famiglie

PUBBLICITÀ

Altre 13 famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in via padre Ludovico vico VII a Casoria. L’operazione sarebbe stata disposta a scopo cautelativo per accertare la sicurezza delle strutture abitative vicine in accordo con l’ufficio comunale.

Gli aggiornamenti sul crollo a Casoria

Il sindaco Raffaele Bene ha dato nuovi aggiornamenti sul crollo. “So bene quanto questi giorni siano difficili e quanto l’emergenza di via Cavour stia incidendo sulla vita quotidiana di tante famiglie. Proprio per questo, voglio rassicurarvi: domani le scuole resteranno aperte e le attività didattiche si svolgeranno regolarmente. Il nuovo assetto della viabilità – con il divieto di transito in via San Mauro e via Cardinale Maglione e la chiusura della sosta in piazza Giovanni Pisa – ci impone qualche sacrificio in più. Per questo chiedo, con senso civico, ai genitori di accompagnare i bambini a piedi quando possibile, per agevolare la gestione della circolazione. Sono in continuo e costante contatto con il Prefetto di Napoli S.E. Michele Di Bari, l’assessore regionale Fiorella Zabatta e il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo. In settimana continueremo senza sosta il lavoro avviato: controlli tecnici, coordinamento istituzionale, supporto alle famiglie sgomberate e pianificazione dei prossimi interventi. Nulla viene lasciato al caso. Casoria è una comunità forte. Solo insieme, con pazienza e collaborazione, possiamo superare questo momento“, ha dichiarato il primo cittadino.

“Continuano le attività di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione in seguito al crollo che si è verificato in Via Cavour. I nostri volontari sono quotidianamente impegnati nelle attività di supporto al C.O.C. lavorando per le attività di messa in sicurezza dell’area interessata. Proseguono anche alle attività di assistenza per le famiglie sfollate, e vi ricordiamo la possibilità di poter consegnare generi di prima necessità e indumenti nuovi presso la Sala Consiliare del Comune in Piazza Cirillo“, questo il comunicato Protezione Civile Le Aquile sede di Casoria.