Castellammare ancora nel mirino dell’Antimafia, c’è l’interdittiva per due aziende

Prosegue l’attività di prevenzione antimafia svolta dalla Prefettura di Napoli con il supporto delle Forze dell’ordine e della Divisione Investigativa Antimafia.

Negli scorsi giorni il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato un provvedimento amministrativo di prevenzione collaborativa nei confronti di una ditta con sede a Castellammare di Stabia, operante nel settore edile, nonché due provvedimenti interdittivi nei confronti di due società, sempre con sede a Castellammare di Stabia, operanti nei settori dei servizi di consulenza finanziaria e del commercio di frutta e verdura.

“La mirata azione messa in campo presso la Prefettura – si legge in una nota – sta contribuendo in maniera significativa ad anticipare la soglia di tutela dell’ordine pubblico economico, scongiurando il rischio di infiltrazione mafiosa nel mercato, contrastando la contaminazione dell’“economia legale” a opera dei sodalizi malavitosi radicati sul territorio, salvaguardando l’ordine pubblico economico, tutelando la libera concorrenza fra le imprese e assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione”.

