Il nubifragio che per ore si è abbattuto su Catania ha avuto pesanti conseguenze in città. Le strade si sono allagate, e la centralissima via Etnea si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena mentre piazza Duomo è diventata un lago. L’acqua si è riversata in città anche dal vicini paesi etnei: il centro storico è rimasto al buio per un blackout.

Un uomo è rimasto vittima del nubifragio: si tratta di un 53enne che è annegato a Gravina di Catania. Il cadavere è stato rinvenuto sotto un’auto dai volontari della Misericordia.. Secondo una prima ricostruzione sembra che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura in via Etnea.

SOCCORRITORI IN AZIONE

Per i soccorsi sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e personale del 118. E’ finito sott’acqua anche lo storico mercato della Pescheria. Quindi il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto da decine di chiamate per segnalare allagamenti, smottamenti, auto in difficoltà. I volontari della Protezione civile sono giunti per soccorrere famiglie e automobilisti sia in città sia in provincia.

Diverse strade sono state chiuse al traffico e 4 famiglie sono state fatte evacuare a Misterbianco per diversi smottamenti. Niente auto neanche sulla tangenziale ovest verso Messina, mentre verso Siracusa il traffico è fortemente rallentato. Il personale di Anas è al lavoro per ripristinare la circolazione.

L’INTERVENTO DEL PREFETTO

Da domenica sulla Regione si stanno abbattendo forti piogge e temporali e solo nella città di Catania si contano almeno 200 interventi dei vigili del fuoco. Il prefetto della città Maria Carmela Libbrizzi ha convocato per il pomeriggio una riunione per definire le misure da prendere dopo “l’eccezionale ondata di maltempo che dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni”.

ALLAGATA L’UNIVERSITA’

“A seguito dell’allerta meteo di codice rosso riguardante la città di Catania e la sua area metropolitana – si legge in un comunicato diffuso dall’Università di Catania – tutte le attività didattiche dei corsi di studio dell’Università di Catania previste per la settimana in corso – incluse quelle nelle sedi decentrate di Ragusa e Siracusa – si terranno esclusivamente in modalità a distanza tramite piattaforma MS Teams. Le strutture dell’Ateneo rimarranno aperte per tutte le altre attività”.

IL VIDEO

NEGOZI CHIUSI TRANNE LE FARMACIE

A seguito dell’aggravarsi delle condizioni meteo e dei ripetuti inviti ai cittadini a non muoversi da casa per la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione, il sindaco Salvo Pogliese ha firmato un’ordinanza, la n.68, disponendo con effetto immediato e sino alle ore 24,00 di oggi martedì 26 ottobre 2021, la chiusura, degli esercizi commerciali ad eccezione delle farmacie, di quelle di prodotti alimentari e di prima necessità, ricadenti nel Comune di Catania che invece possono rimanere aperte.