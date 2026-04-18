Cavallo di ritorno a Ercolano, 300 euro per riavere lo scooter: due arresti

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A Napoli i Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato due uomini di circa 40 anni, ritenuti responsabili di aver messo in atto il cosiddetto “cavallo di ritorno”. La vicenda parte dal furto di uno scooter denunciato lo scorso 3 marzo. Il mezzo era stato ritrovato lo stesso giorno a Ercolano, ma dietro la restituzione si nascondeva una richiesta di denaro: la vittima, infatti, avrebbe dovuto pagare 300 euro per riavere il proprio veicolo.

Grazie alle indagini rapide dei militari, i due uomini sono stati identificati e fermati. Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati loro a gestire la richiesta di denaro in cambio della restituzione dello scooter rubato. I due sono stati portati in carcere, dove resteranno in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

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